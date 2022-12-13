Камчыбек Ташиев и не только. Кто сыграет в футбол в команде Садыра Жапарова

Определился состав команды президента Садыра Жапарова на турнир по футзалу «Мурас». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Эрбол Султанбаев.

В составе 15 человек:

Садыр Жапаров — президент Кыргызской Республики;

Камчыбек Ташиев — заместитель председателя кабинета министров, председатель ГКНБ;

Медетбек Букуев — советник президента КР;

Аяз Баетов — министр юстиции;

Алмаз Бакетаев — министр финансов;

Нуртазин Джетыбаев — директор Госстроя;

Кудайберген Базарбаев — министр труда, социального обеспечения и миграции;

Алмасбек Абытов — постоянный представитель президента и кабинета министров в Жогорку Кенеше;

Умбеталы Кыдыралиев — член совета директоров КГК «Кумтор»;

Азиз Аалиев — председатель правления Узбекско-Кыргызского фонда развития;

Муса Джаманбаев — Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Узбекистане;

Майрамбек Калыбаев — эксперт отдела экспертизы администрации президента;

Айбек Джунушалиев — начальник управления по подготовке решений президента и кабмина администрации главы государства;

Талант Иманов — министр цифрового развития;

Канат Шабданбаев — заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики — директор департамента физической культуры и спорта.

Напомним, турнир «Мурас» пройдет с 14 по 15 декабря в физкультурно-оздоровительном комплексе «Газпром — детям» и во Дворце спорта имени Каба уулу Кожомкула в Бишкеке. Для участия заявлены 16 команд. В мае этого года на первом турнире «Мурас» победу завоевала команда администрации президента. Приз в 1 миллион сомов передали детским домам.