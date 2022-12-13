Камчыбек Ташиев и не только. Кто сыграет в футбол в команде Садыра Жапарова

Определился состав команды президента Садыра Жапарова на турнир по футзалу «Мурас». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Эрбол Султанбаев.
В составе 15 человек:
- Садыр Жапаров — президент Кыргызской Республики;
- Камчыбек Ташиев — заместитель председателя кабинета министров, председатель ГКНБ;
- Медетбек Букуев — советник президента КР;
- Аяз Баетов — министр юстиции;
- Алмаз Бакетаев — министр финансов;
- Нуртазин Джетыбаев — директор Госстроя;
- Кудайберген Базарбаев — министр труда, социального обеспечения и миграции;
- Алмасбек Абытов — постоянный представитель президента и кабинета министров в Жогорку Кенеше;
- Умбеталы Кыдыралиев — член совета директоров КГК «Кумтор»;
- Азиз Аалиев — председатель правления Узбекско-Кыргызского фонда развития;
- Муса Джаманбаев — Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Узбекистане;
- Майрамбек Калыбаев — эксперт отдела экспертизы администрации президента;
- Айбек Джунушалиев — начальник управления по подготовке решений президента и кабмина администрации главы государства;
- Талант Иманов — министр цифрового развития;
- Канат Шабданбаев — заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики — директор департамента физической культуры и спорта.
Напомним, турнир «Мурас» пройдет с 14 по 15 декабря в физкультурно-оздоровительном комплексе «Газпром — детям» и во Дворце спорта имени Каба уулу Кожомкула в Бишкеке. Для участия заявлены 16 команд. В мае этого года на первом турнире «Мурас» победу завоевала команда администрации президента. Приз в 1 миллион сомов передали детским домам.