Кыргызстанцы завоевали медали на Всемирных играх юных соотечественников в Москве

Кыргызстанцы заняли призовые места на Всемирных играх юных соотечественников в Москве. Об этом сообщили в Русском доме в Бишкеке.

Юные футболисты из Кыргызстана стали серебряными призерами турнира, уступив в финале команде России со счетом 0:2. Шахматист из Кыргызстана Нуриддин Юнусов вошел в пятерку лучших.

«На играх царит потрясающая атмосфера. Ребята из разных стран общаются друг с другом, честно соревнуются, узнают новое о странах и культурах. Прекрасная культурная программа: интересный проект «Послы русского языка». Была у нас возможность познакомиться с городом: мы побывали на Красной площади, ВДНХ, посетили матч Континентальной хоккейной лиги», — отметил футбольный тренер, руководитель делегации Кыргызстана на VI Всемирных играх юных соотечественников Мирлан Чекиров.