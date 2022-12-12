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Спорт

В Бишкеке определились победители первого этапа Кубка по спортивному страйкболу

В Бишкеке определились победители первого этапа Кубка Quick Flag по спортивному страйкболу. В турнире приняли участие больше 10 команд.

В соревнованиях такого типа используется пневматика, внешне схожая с боевыми прототипами, стреляющая шестимиллиметровыми пластиковыми шариками. Игроки используют тактическое и защитное снаряжение.

Состязание проходило в международном формате CQB (Close Quarters Battle — бой в ограниченном пространстве) — по системе Double elimination (выбывание команды после двух поражений).

По правилам команды-соперницы встречаются в дуэли на специально подготовленном полигоне. Задача спортсменов — поразить игроков из команды противника либо захватить контрольную точку — красный флаг в центре полигона и донести его до базы противника.

Отборочные матчи включают в себя три раунда, финальные — пять. Время раунда 120 секунд, перерыв 30 секунд. Победа определяется путем подсчета очков.

По итогам первого этапа кубка победителем стала команда «Покемоны». Второе место у команды «Байкеши». Третьи — команда Prigorod.

Организаторами мероприятия выступили AirsoftPro.kg, спортивно-стрелковый клуб Division и Федерация военно-тактических игр Кыргызстана.

Напомним, первый подобный турнир состоялся в Бишкеке 6 декабря 2020 года. В нем приняли участие 11 команд. Организаторы состязаний стремятся поднять страйкбол в Кыргызстане на международный уровень с последующим признанием его в республике официальным видом спорта. В будущем это даст возможность нынешним отечественным спортсменам формировать профессиональную сборную и представлять страну на мировых турнирах.
Ссылка: https://24.kg/sport/253166/
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