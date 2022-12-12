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Спорт

Вот это результат! Кыргызстанцы завоевали 41 медаль чемпионата Азии по шахматам

Кыргызстанцы завоевали 41 медаль на чемпионате Азии среди школьников по шахматам, который проходил в Шри-Ланке 2-11 декабря. Об этом сообщил Кыргызский шахматный союз в Instagram.

По итогам соревнований по классическим шахматам в копилке нашей сборной шесть медалей в личном зачете — по две каждого достоинства, шесть наград в командном зачете: четыре серебряные и две бронзовые медали.

В рапиде (быстрых шахматах) у кыргызстанцев 17 медалей, в блице — 12.

Как сообщается, 16-летний Элдияр Орозбаев стал абсолютным чемпионом Азии среди школьников.
Ссылка: https://24.kg/sport/253132/
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