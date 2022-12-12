Кубок мира по вольной борьбе: у кыргызстанцев в составе команды мира бронза

Спортсмены из Кыргызстана в составе сборной мира завоевали бронзовую медаль Кубка мира по вольной борьбе, который завершился в США. Об этом сообщается на сайте Объединенного мира борьбы.

На групповом этапе сборная мира победила команду Японии со счетом 9:1. Кыргызстанцы Тайырбек Жумашбек уулу (до 65 килограммов), Эрназар Акматалиев (до 70 килограммов) и Арсалан Будажапов (до 79 килограммов) выиграли свои встречи.

Затем сборная мира уступила Ирану со счетом 4:6. Кыргызстанцы свои схватки проиграли.

Первое место у США, второе завоевали иранцы.

За третье место команда боролась со сборной Грузии — 8:2.

В состав сборной мира среди женщин вошла Айсулуу Тыныбекова (до 62 килограммов). Команда заняла лишь пятое место. Кыргызстанка выиграла у представительницы Китая, но проиграла американке.

Победительницей стала команда Украины, второе место у китаянок.