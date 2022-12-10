Американский журналист, сотрудник CBS и автор книги «Эксперимент Бекхэма» Грант Уол скончался во время четвертьфинального матча чемпионата мира в Катаре между Нидерландами и Аргентиной, который завершился сегодня, 10 декабря. Об этом сообщает Федерация футбола США.

Фото из соцсетей. В Катаре прямо на футбольном матче скончался журналист Грант Уол

Брат умершего сообщил о хорошем состоянии здоровья Гранта Уола. Он заявил, что не верит в его естественную смерть, и считает, что тот мог быть убит, так как получал угрозы в Катаре.

Напомним, Аргентина обыграла Нидерланды в серии пенальти. За выход в финал катарского мундиаля подопечные Скалони поборются с национальной командой Хорватии, ранее обыгравшей сборную Бразилии. В двух оставшихся четвертьфинальных парах встретятся сборная Португалии с командой Марокко, а также сборная Франции с командой Англии.