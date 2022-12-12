Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

10-18 декабря. Чемпионат Азии по кикбоксингу. Бангкок (Таиланд)
Лучших выявят в нескольких дисциплинах.
10-12 декабря. Кубок Кыргызстана по армрестлингу. Ош
Примут участие мужчины, женщины, мастера, гранд-мастера, а также ЛОВЗ.
5-17 декабря. Чемпионат мира по тяжелой атлетике. Богота
Кыргызстан представят Эмиль Молдодосов (до
14-15 декабря. Турнир по футзалу «Мурас». Бишкек
Помимо команды главы государства, сыграют представители культуры, СМИ, федераций, духовенства, предприниматели, депутаты Жогорку Кенеша, полпреды президента в областях, мэры, акимы, послы иностранных государств в Кыргызстане, главврачи больниц, директора школ, ректоры вузов и другие.
17 декабря. Чемпионат Кыргызстана по пулевой стрельбе. Бишкек
В состязаниях примут участие сильнейшие спортсмены страны. По итогам турнира будет определена сборная для участия в международных турнирах.