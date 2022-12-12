Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

10-18 декабря. Чемпионат Азии по кикбоксингу. Бангкок (Таиланд)

Лучших выявят в нескольких дисциплинах.

10-12 декабря. Кубок Кыргызстана по армрестлингу. Ош

Примут участие мужчины, женщины, мастера, гранд-мастера, а также ЛОВЗ.

5-17 декабря. Чемпионат мира по тяжелой атлетике. Богота

Кыргызстан представят Эмиль Молдодосов (до 89 кг ) и Бекдоолот Расулбеков (до 102 кг). Соревнования в весовых категориях состоятся 12 и 14 декабря соответственно.

14-15 декабря. Турнир по футзалу «Мурас». Бишкек

Помимо команды главы государства, сыграют представители культуры, СМИ, федераций, духовенства, предприниматели, депутаты Жогорку Кенеша, полпреды президента в областях, мэры, акимы, послы иностранных государств в Кыргызстане, главврачи больниц, директора школ, ректоры вузов и другие.

17 декабря. Чемпионат Кыргызстана по пулевой стрельбе. Бишкек

В состязаниях примут участие сильнейшие спортсмены страны. По итогам турнира будет определена сборная для участия в международных турнирах.