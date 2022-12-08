Прошла церемония награждения лучших футболистов Кыргызстана

В Бишкеке прошла церемония награждения лучших футболистов, тренеров и судей страны. Об этом сообщил Кыргызский футбольный союз в соцсетях.

Лучшим футболистом признан Валерий Кичин, лучшим игроком профессиональной лиги — Магамед Узденов, тренером по футболу — Джейлан Арикан. Футболисткой года стала Нурсулуу Мурзакулова, лучшим судьей по футболу — Рамина Цой.

Лучший игрок по футзалу — Кайрат Кубанычов, лучший тренер по футзалу — Марат Дуванаев, судья — Чынгыз Мустафаев.

Христиан Браузманн назван лучшим молодым игроком.

Лучшим болельщиком стал Бакыт Усманкулов.