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Спорт

Кыргызстанцы не смогли попасть на чемпионат по футболу в Катаре

Несколько граждан Кыргызстана не смогли попасть на матчи в Катаре, где проходит чемпионат мира по футболу. Об этом 24.kg сообщил один из них — Алибек Тулеев.

По его словам, он вместе с друзьями приобрел билеты в Катар, забронировал номер в гостинице и билеты на матч, зарегистрировался в приложении «Hayya». Однако улететь кыргызстанцам так и не удалось.

«Мы зарегистрировались еще в сентябре на получение карты. Как правило, ее выдают в течение двух-трех дней, но нас рассматривали два месяца. Мы планировали попасть на матчи 25, 26 и 27 ноября. Но мне одобрили карту только 28 ноября, как издевательство. Я потратил $4 тысячи 300, их мне никто не вернет. Мы обращались в посольство Катара в КР, но там развели руками, сказав, что не владеют информацией. Посольство КР тоже не смогло помочь. Выяснилось, что правительство Катара рассматривает на выдачу карты «Hayya» более богатые страны, а такие, как наша, отфутболивает», — сказал Алибек Тулеев.
Ссылка: https://24.kg/sport/251934/
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