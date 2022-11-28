Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

19 ноября — 11 декабря. Соревнования на Кубок мэра столицы. Бишкек

Турнир пройдет среди структурных подразделений, районных администраций и Бишкекского городского кенеша по мини-футболу, волейболу, настольному теннису, бильярду, шахматам, дартсу, аркан тартышу (перетягивание каната).

28 ноября. Товарищеский матч по футболу. Фергана

2-4 декабря. Пятый международный турнир по дзюдо. Бишкек

Турнир посвящен памяти заслуженного тренера Кыргызской Республики Петра Тельпизова. Участие подтвердили команды Узбекистана, Казахстана и Ирана. Ожидаются и спортсмены из России.

3-4 декабря. Турнир серии «Большого шлема» по дзюдо. Токио

Кыргызстан на турнире представят Ханболот Ырысбеков и Темиркул Бердибеков (до 60 кг ), Чынгызхан Сагыналиев и Ратбек Жуманазаров (до 73 кг ), Асад Масабиров (до 81 кг ) и Эрлан Шеров (до 90 кг ).

4 декабря. Чемпионат Кыргызской Республики по футзалу U-16. Предварительный этап. Бишкек

Соревнования пройдут в зоне Бишкека среди игроков 2007-2008 годов рождения.