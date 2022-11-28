Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

19 ноября — 11 декабря. Соревнования на Кубок мэра столицы. Бишкек
Турнир пройдет среди структурных подразделений, районных администраций и Бишкекского городского кенеша по мини-футболу, волейболу, настольному теннису, бильярду, шахматам, дартсу, аркан тартышу (перетягивание каната).
28 ноября. Товарищеский матч по футболу. Фергана
2-4 декабря. Пятый международный турнир по дзюдо. Бишкек
Турнир посвящен памяти заслуженного тренера Кыргызской Республики Петра Тельпизова. Участие подтвердили команды Узбекистана, Казахстана и Ирана. Ожидаются и спортсмены из России.
3-4 декабря. Турнир серии «Большого шлема» по дзюдо. Токио
Кыргызстан на турнире представят Ханболот Ырысбеков и Темиркул Бердибеков (до
4 декабря. Чемпионат Кыргызской Республики по футзалу U-16. Предварительный этап. Бишкек
Соревнования пройдут в зоне Бишкека среди игроков 2007-2008 годов рождения.