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Спорт

Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

19 ноября — 11 декабря. Соревнования на Кубок мэра столицы. Бишкек

Турнир пройдет среди структурных подразделений, районных администраций и Бишкекского городского кенеша по мини-футболу, волейболу, настольному теннису, бильярду, шахматам, дартсу, аркан тартышу (перетягивание каната).


28 ноября. Товарищеский матч по футболу. Фергана

Олимпийская сборная Кыргызстана по футболу, составленная из игроков не старше 23 лет, проведет товарищеский матч с молодежной сборной Узбекистана (U-20).

2-4 декабря. Пятый международный турнир по дзюдо. Бишкек

Турнир посвящен памяти заслуженного тренера Кыргызской Республики Петра Тельпизова. Участие подтвердили команды Узбекистана, Казахстана и Ирана. Ожидаются и спортсмены из России.

3-4 декабря. Турнир серии «Большого шлема» по дзюдо. Токио

Кыргызстан на турнире представят Ханболот Ырысбеков и Темиркул Бердибеков (до 60 кг), Чынгызхан Сагыналиев и Ратбек Жуманазаров (до 73 кг), Асад Масабиров (до 81 кг) и Эрлан Шеров (до 90 кг).

 

4 декабря. Чемпионат Кыргызской Республики по футзалу U-16. Предварительный этап. Бишкек

Соревнования пройдут в зоне Бишкека среди игроков 2007-2008 годов рождения.
Ссылка: https://24.kg/sport/251644/
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