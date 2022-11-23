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Спорт

В пилотных школах Бишкека откроют секции волейбола

В пилотных школах Бишкека с 1 декабря начнут работать секции волейбола. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

По ее данным, секции откроют в 10 пилотных школах по инициативе министра образования Уланбека Мамбетакунова в рамках исполнения Указа президента «О духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности» и для популяризации командных видов спорта, пропаганды физической культуры и здорового образа жизни среди учащихся общеобразовательных организаций, а также совершенствования профессиональных практических навыков студентов высших учебных заведений.

«Занятия в секциях будут проводить 22 студента 2-3-х курсов Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта. В секции будут допущены учащиеся, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по технике безопасности. Занятия будут проводиться во внеурочное время в спортивных залах и площадках пилотных школ до 30 марта 2023 года. В апреле будет организован турнир по волейболу среди команд пилотных школ», — отметили в ведомстве.

В Минобразования добавили, что в случае положительного результата проекта в школах будут открывать спортивные секции, привлекая к проведению занятий студентов вузов.
Ссылка: https://24.kg/sport/251373/
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