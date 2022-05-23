Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

21-23 мая. Чемпионат Азии по борьбе алыш. Ош
Планируется участие более 300 спортсменов из 14 стран мира.
27-28 мая. Второй национальный чемпионат страны по панкратиону UWW. Ош
По его итогам состоится отбор спортсменов в состав национальной сборной Кыргызстана для участия в чемпионате Азии. За медали могут биться как профессиональные спортсмены, так и любители.
28-29 мая. V сезон лиги по баскетболу в формате 3×3 (стритбол), 6-й тур
Принять участие в турнире может любой желающий, для этого достаточно пройти регистрацию.
29 мая. Велогонка Airoport Race. Бишкек
Дистанция — 46 километров. Категории — шоссеры и МТБ.
29 мая. Забег Nomad Race. Бишкек
Это экстремальный забег с препятствиями, где 500 смелых участников смогут испытать себя на прочность и открыть новые грани своих возможностей.