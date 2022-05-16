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Спорт

В Бишкеке прошли международные турниры по конкуру. Победители и призеры

В конноспортивной школе в Бишкеке 12-15 мая прошли этапы Кубка мира Евразийской лиги по конкуру.

Первое место маршрута № 1 (120 сантиметров) разделили Ринат Галимов на Каланде (Кыргызстан) и Бекзод Курбанов на Колибри (Узбекистан). Их время совпало вплоть до сотых секунды — что очень редко случается в конных соревнованиях. На третьем месте расположились Камиль Сабитов и Кули (Кыргызстан).

Лучше всех на маршруте № 2 Maxima Masters Cup Eurasia (140 сантиметров) прошли Бекзод Курбанов и Калимера (Узбекистан), второе место у Хуршидбека Алимджанова и Кордона Блю (Узбекистан), третье — у Камиля Сабитова и Фигаро (Кыргызстан).

Во второй день турнира прошли соревнования по маршруту Кубка мира Гран-при с высотой препятствий (150 сантиметров) и Кубка «Имарат Прогресс» (130 сантиметров).

Победителями и призерами первых соревнований стали спортсмены из Узбекистана — Нуржон Туякбаев с Ланселоттой и Камиттой завоевали золото и бронзу, а Бекзод Курбанов и Калимера — серебро.

На втором Кубке выиграли Камиль Сабитов и Кули, серебро — у Шынгыза Маликаждара на Карахане (Казахстан), бронза — у Бекзода Курбанова и Колибри.

В третий день соревнований на Кубке Абдурахмана Хашимахунова (130 сантиметров) первые два места занял кыргызстанец Ринат Галимов на Коко-Палле и Каланде, третье место — Аян Гани и Май Леди из Казахстана.

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Результаты Кубка «Умут и Ко» (100 сантиметров): Камиль Сабитов и Моншери, Сергей Астапеев и Барин, а также Ринат Галимов и Изи (все из КР).

В заключительный день прошел этап Кубка наций. Первое место завоевала команда Узбекистана, на втором месте — Кыргызстан, на третьем — Казахстан.

Завершил соревнования Кубок Averspay. Победителями стали Нурмухамед Коргонбаев и Гордый, Камиль Сабитов и Алабель Мари, Ержан Магжаев и Камелот.
Ссылка: https://24.kg/sport/233587/
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