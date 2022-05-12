Младший сын Камчыбека Ташиева вошел в молодежный состав испанской «Барселоны»

Младший сын главы ГКНБ Камчыбека Ташиева — Эмир Хан Кыдыршаев официально начал тренироваться в испанском клубе «Барселона» в составе молодежной команды. Об этом сообщил Кыргызский футбольный союз.

«Эта прекрасная новость дает возможность сближения Кыргызстана со знаменитым футбольным клубом и поможет продвигать и улучшать футбольные традиции в республике, опираясь на опыт мировых звезд футбола», — говорится в сообщении.

Ранее Эмир Хан Кыдыршаев проходил просмотр в испанском клубе «Леванте». Его также приглашали в итальянскую футбольную команду «Перуджа».