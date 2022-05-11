На Международный Иссык-Кульский марафон ШОС приедет более 3 тысяч спортсменов

Международный Иссык-Кульский марафон ШОС Run The Silk Road пройдет 14 мая. Об этом на пресс-конференции сообщил министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Азамат Жаманкулов.

По его словам, этот марафон проводится в Кыргызстане уже много лет. «Это уже брендированное мероприятие, многие спортсмены о нем знают. Планируется, что примут участие более 3 тысяч человек из 22 стран мира», — сказал он.

Глава дирекции международного марафона Мелис Надыров добавил, что для спортсменов предусмотрены четыре дистанции: 42, 21, 10 и 3 километра. Победители, занявшие первые шесть мест, получат денежные призы.

«Иссык-Кульский марафон стал визитной карточкой, потому что входит в серию марафонов ШОС. Кроме того, у нас есть сертификат трассы от Международной ассоциации пробегов и забегов, а мероприятие является лейбловым от мировой атлетики. Это дает возможность при выполнении нормативов выиграть путевку на Олимпийские игры», — добавил он.