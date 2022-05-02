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Спорт

Кыргызстанцы завоевали пять медалей на чемпионате Азии по гиревому спорту

Кыргызстанцы завоевали пять медалей в личных зачетах на чемпионате Азии по гиревому спорту, который прошел в Щучинске (Казахстан). Об этом 24.kg сообщили в профильной федерации.

По ее данным, в соревнованиях приняли участие пять представителей Федерации гиревого спорта и сборной команды Кыргызстана.

Федерации гиревого спорта
Фото Федерации гиревого спорта . Кыргызстанцы завоевали пять медалей

Соревнования проходили в дисциплинах «толчок гири», «рывок гири» и «толчок гири длинным циклом». Кыргызстанские гиревики завоевали награды в личных зачетах. Помимо этого, наши гиревики испытали свои силы в смешанной гиревой эстафете в категории «любители», где уверенно заняли первое место.

В дисциплине «толчок гири» серебро взял Омуркул Аманбаев, у Чынгызбека Райымбекова — бронза.
В дисциплине «рывок гири» третье место завоевал Чынгыз Латипов, среди ветеранов Нурбек Акбашев также взял бронзу. Бронза досталась еще одному ветерану Азамату Казакбаеву.

В смешанной гиревой эстафете у сборной КР — золото.

Поездка на чемпионат состоялась благодаря поддержке дирекции по неолимпийским видам спорта при департаменте физической культуры и спорта.
Ссылка: https://24.kg/sport/232713/
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