Айпери Медет кызы выиграла золотую медаль чемпионата мира по борьбе

Кыргызстанка Айпери Медет кызы выиграла чемпионат мира по борьбе среди спортсменов до 23 лет, который проходит в Белграде (Сербия).

В финале она была сильнее спортсменки из Колумбии.

В весовой категории до 76 килограммов в первой схватке она встречалась со спортсменкой из Эквадора и одержала победу на туше. Затем ее соперницей стала спортсменка из Индии. Ее Айпери Медет кызы уложила на лопатки за 28 секунд. В полуфинале она победила Кайли Рене Велкер из Соединенных Штатов Америки.

Еще одна кыргызстанка Назира Марсбек кызы (57 килограммов) закончила свое выступление на стадии квалификации.

Борцы греко-римского стиля из Кыргызстана остались без призовых мест.

Сегодня начнут соревнования борцы вольного стиля.