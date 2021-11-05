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Спорт

Айпери Медет кызы выиграла золотую медаль чемпионата мира по борьбе

Кыргызстанка Айпери Медет кызы выиграла чемпионат мира по борьбе среди спортсменов до 23 лет, который проходит в Белграде (Сербия).

В финале она была сильнее спортсменки из Колумбии.

В весовой категории до 76 килограммов в первой схватке она встречалась со спортсменкой из Эквадора и одержала победу на туше. Затем ее соперницей стала спортсменка из Индии. Ее Айпери Медет кызы уложила на лопатки за 28 секунд. В полуфинале она победила Кайли Рене Велкер из Соединенных Штатов Америки.

Еще одна кыргызстанка Назира Марсбек кызы (57 килограммов) закончила свое выступление на стадии квалификации.

Борцы греко-римского стиля из Кыргызстана остались без призовых мест.

Сегодня начнут соревнования борцы вольного стиля.
Ссылка: https://24.kg/sport/212706/
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