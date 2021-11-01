Александр Крестинин ушел с поста главного тренера футбольного клуба «Дордой». Об этом сообщается на сайте команды.

Александр Крестинин возглавил команду в июне 2017 года и под его руководством «Дордой» четырежды подряд становился чемпионом Кыргызстана (2018, 2019, 2020, 2021), дважды обладателем Кубка (2017, 2018) и Суперкубка Кыргызстана (2019, 2021).

В общей сложности на посту главного тренера Александр Крестинин провел 169 матчей.

Фото ФК «Дордой». Александр Крестинин и Аскар Салымбеков

«Ввиду необходимости завершить тренерские курсы, а также продолжения работы с национальной сборной Кыргызстана, он обратился к нам с просьбой об освобождении с занимаемой должности. От имени болельщиков, от имени клуба мы благодарны Александру Сергеевичу. Мы прощаемся с ним, но продолжим оставаться в теплых дружеских отношениях», — отметил президент клуба Аскар Салымбеков.

«Это очень не простой момент. И на то есть объективные причины. Сочетать работу в клубе, сборной, а также учебу — это очень тяжело. Поэтому во избежание различных недоговорок и кривотолков хочу официально сказать, что это является единственной причиной моего ухода», — сказал Александр Крестинин.