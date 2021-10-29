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Спорт

Кыргызстанец выиграл бронзовую медаль чемпионата мира по грэпплингу

Кыргызстанец Абдурахманхаджи Муртазалиев выиграл бронзовую медаль чемпионата мира по грэпплингу, который проходит в Белграде (Сербия).

Он в дисциплине Gi (в кимоно) в схватке за третье место в весовой категории до 84 килограммов одолел спортсмена из Румынии — 7:4.

В полуфинале Абдурахманхаджи Муртазалиев проиграл россиянину Умару Исупову.

Кыргызстанка Элзира Кадыралиева в схватке за третье место уступила россиянке и заняла итоговое пятое место.

Сегодня еще несколько представителей нашей страны поборются за медали чемпионата.
Ссылка: https://24.kg/sport/212166/
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