Кыргызстанец выиграл бронзовую медаль чемпионата мира по грэпплингу

Кыргызстанец Абдурахманхаджи Муртазалиев выиграл бронзовую медаль чемпионата мира по грэпплингу, который проходит в Белграде (Сербия).

Он в дисциплине Gi (в кимоно) в схватке за третье место в весовой категории до 84 килограммов одолел спортсмена из Румынии — 7:4.

В полуфинале Абдурахманхаджи Муртазалиев проиграл россиянину Умару Исупову.

Кыргызстанка Элзира Кадыралиева в схватке за третье место уступила россиянке и заняла итоговое пятое место.

Сегодня еще несколько представителей нашей страны поборются за медали чемпионата.