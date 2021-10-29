Спортивные организации хотят объединить в единый департамент. Тренеры против

Все спортивные организации Кыргызстана планируют объединить в единый департамент. Об этом на пресс-конференции в Бишкеке сообщил судья и тренер по борьбе Мейрамбек Ахмедов.

По его словам, вследствие реорганизации за спортивную отрасль в Кыргызстане будут отвечать всего 11 человек.

«Это неправильно. Наоборот, спорт нужно развивать, присваивать высший статус, даже создавать отдельное министерство или государственный комитет. Я работаю с детьми и вижу, что значит спорт для них и страны в целом. Разве смогут 11 человек департамента отвечать за все соревнования и подготовку к ним?» — задается вопросом он.

Тренеры также обращаются к президенту Садыру Жапарову и просят обратить внимание на это.