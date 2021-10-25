Чемпионат мира по борьбе (U23) пройдет в Сербии. Кто поедет от Кыргызстана

Национальная сборная Кыргызстана по борьбе поедет на чемпионат мира для спортсменов до 23 лет, который пройдет 1-7 ноября в Белграде (Сербия). Об этом сообщила федерация этого вида спорта в соцсетях.
В составе сборной по женской борьбе:
- Медет кызы Айпери,
- Назира Марсбек кызы.
В составе сборной по греко-римской борьбе:
- Акыйкат Кулжигит уулу,
- Нурмухаммед Абдуллаев,
- Марлен Асикеев,
- Ийгилик Сатымкул уулу,
- Акылбек Талантбеков,
- Бексултан Назарбаев,
- Азат Салидинов,
- Данияр Шеримбеков.
В составе сборной по вольной борьбе:
- Бекболот Мырзаназар уулу,
- Тайырбек Жумашбек уулу,
- Айбек Токтогул уулу,
- Эрназар Акматалиев,
- Мухаммад Абдуллаев,
- Нуртилек Карыпбаев.