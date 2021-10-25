Чемпионат мира по борьбе (U23) пройдет в Сербии. Кто поедет от Кыргызстана

Национальная сборная Кыргызстана по борьбе поедет на чемпионат мира для спортсменов до 23 лет, который пройдет 1-7 ноября в Белграде (Сербия). Об этом сообщила федерация этого вида спорта в соцсетях.

В составе сборной по женской борьбе:

Медет кызы Айпери,

Назира Марсбек кызы.

В составе сборной по греко-римской борьбе:

Акыйкат Кулжигит уулу,

Нурмухаммед Абдуллаев,

Марлен Асикеев,

Ийгилик Сатымкул уулу,

Акылбек Талантбеков,

Бексултан Назарбаев,

Азат Салидинов,

Данияр Шеримбеков.

В составе сборной по вольной борьбе: