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Спорт

Чемпионат мира по борьбе (U23) пройдет в Сербии. Кто поедет от Кыргызстана

Фото uww.org. Эрназар Акматалиев

Национальная сборная Кыргызстана по борьбе поедет на чемпионат мира для спортсменов до 23 лет, который пройдет 1-7 ноября в Белграде (Сербия). Об этом сообщила федерация этого вида спорта в соцсетях.

В составе сборной по женской борьбе:

  • Медет кызы Айпери,
  • Назира Марсбек кызы.

В составе сборной по греко-римской борьбе:

  • Акыйкат Кулжигит уулу,
  • Нурмухаммед Абдуллаев,
  • Марлен Асикеев,
  • Ийгилик Сатымкул уулу,
  • Акылбек Талантбеков,
  • Бексултан Назарбаев,
  • Азат Салидинов,
  • Данияр Шеримбеков.

В составе сборной по вольной борьбе:

  • Бекболот Мырзаназар уулу,
  • Тайырбек Жумашбек уулу,
  • Айбек Токтогул уулу,
  • Эрназар Акматалиев,
  • Мухаммад Абдуллаев,
  • Нуртилек Карыпбаев.
Ссылка: https://24.kg/sport/211518/
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