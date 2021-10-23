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Спорт

Шок. Талибы казнили члена женской сборной Афганистана по волейболу

Международная федерация волейбола (FIVB) сообщила о шокирующем случае жестокости от нового правительства Афганистана. Представители движения «Талибан» публично казнили волейболистку из юниорской сборной страны.

Сообщается, что спортсменка была несогласна с позицией политиков по поводу перспектив развития женского спорта, за что и была убита.

FIVB
Фото FIVB. Казненная в Афганистане Махджабин Хакими

«Несмотря на многочисленные обещания исламистов о справедливом отношении к женщинам и поддержке спорта, на практике мы видим, как каток средневековых репрессий и не думает останавливаться. Что грозит теперь остальным афганским девушкам, которые видят свою жизнь насыщеннее и разнообразнее, чем затворничество в доме мужа?» — говорится в сообщении.

Игрок женской молодежной сборной Афганистана по волейболу Махджабин Хакими была обезглавлена талибами в столице республики Кабуле из-за своих взглядов. В интервью Persian Independent один из тренеров Хакими, выступавший под псевдонимом, сказал, что она была убита в начале октября, но это держалось в секрете — ее семье угрожали, требуя не распространять эту информацию.

Вскоре ситуацией обеспокоились в Международной федерации волейбола. Представители FIVB заявили, что срочно ищут разъяснения ситуации и знают об убийстве Хакими. То есть сам факт произошедшего подтвержден на официальном высоком уровне. Также, по сообщениям федерации, десятки волейболисток бежали из Афганистана в страхе за свою жизнь с тех пор, как в августе талибы вернулись к власти. И только двум игрокам женской молодежной волейбольной команды удалось покинуть страну.

«Все игроки волейбольной команды и остальные спортсменки находятся в полном отчаянии и страхе», — цитирует тренера сборной Persian Independent.

По его словам, девушки были вынуждены направиться куда глаза глядят и жить там, где придется. Люди стремились им помочь, но укрывательство врагов нового режима делало их соучастниками «преступления», поэтому немногие шли на риск укрывать беглянок у себя в домах.

Международная федерация волейбола призывает как можно скорее разобраться в деталях произошедшего и помочь вывезти оставшихся в республике спортсменок.

Во всех волейбольных лигах Италии матчи следующего тура пройдут с акта памяти Махджабин Хакими.
Ссылка: https://24.kg/sport/211424/
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