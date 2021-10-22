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Спорт

Олимпийская сборная Кыргызстана по футболу поборется за путевку на Кубок Азии

Олимпийская сборная Кыргызстана по футболу 24 октября начнет борьбу за путевку на Кубок Азии (U-23), который пройдет в 2022 году в Узбекистане. Об этом сообщили в футбольном союзе страны.

По его данным, сборная по итогам жеребьевки расположилась в группу E, где сыграет с ОАЭ (24 октября), Оманом (27 октября) и Индией (30 октября). Все матчи пройдут на стадионе «Фуджайра клаб» и по решению организаторов без допуска болельщиков. Информацию о трансляции сообщат позже.

Расписание матчей квалификации Кубка Азии (U-23):

  • 24 октября — ОАЭ — Кыргызстан в 18.50 по бишкекскому времени;
  • 27 октября — Кыргызстан — Оман в 18.50 по бишкекскому времени;
  • 30 октября — Индия — Кыргызстан в 22.30 по бишкекскому времени.
Ссылка: https://24.kg/sport/211282/
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