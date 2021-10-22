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Спорт

Кыргызстанец завоевал бронзу чемпионата мира по кикбоксингу, еще один — в финале

Алексей Федосеев завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по кикбоксингу версии WAKO, который проходит в городе Лидо (Италия). Об этом сообщил в Instagram сам спортсмен.

Кыргызстанец выступал в дисциплине «лоу-кик» в весовой категории до 63,5 килограмма.

«В четвертой схватке с минимальным преимуществом уступил бойцу из Беларуси. На это есть свои причины. Спасибо всем, кто все это время следил и поддерживал меня. Приношу свои извинения, что не смог подняться на высшую ступень пьедестала», — обратился он к фанатам.

Еще один спортсмен из Кыргызстана Икбол Фозилжанов вышел в финал чемпионата мира.

Он выступает в турнире в дисциплине «К-1» в весовой категории до 63,5 килограмма. В полуфинале кыргызстанец выиграл у Чингисхана Тлемиссова из Казахстана.
Ссылка: https://24.kg/sport/211239/
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