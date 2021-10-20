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Спорт

Кыргызстанцы выиграли шесть медалей на чемпионате Азии по ашихара карате

Кыргызстанцы под руководством тренера Евгения Токсобаева успешно выступили на чемпионате Азии по ашихара карате в Караганде. Об этом 24.kg сообщили представители команды КР.

Сильнейшие каратисты Средней Азии разыграли медали в разделах «фулл-контакт» и «ашихара карате». Кыргызстан представляли шесть спортсменов.

В разделе «фулл-контакт» Абдуль-Азиз Полтаев занял первое место, Бахрам Абдуллаев — второе и Ибрагим Худайбердиев — третье.

На турнире по ашихара карате Валентина Благодарова заняла первое место, Розанна Исангулова — второе и Айтурган Каркенова — третье.

По итогам чемпионата Кыргызстан занял второе общекомандное место.
Ссылка: https://24.kg/sport/210942/
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