Кыргызстанцы выиграли шесть медалей на чемпионате Азии по ашихара карате

Кыргызстанцы под руководством тренера Евгения Токсобаева успешно выступили на чемпионате Азии по ашихара карате в Караганде. Об этом 24.kg сообщили представители команды КР.

Сильнейшие каратисты Средней Азии разыграли медали в разделах «фулл-контакт» и «ашихара карате». Кыргызстан представляли шесть спортсменов.

В разделе «фулл-контакт» Абдуль-Азиз Полтаев занял первое место, Бахрам Абдуллаев — второе и Ибрагим Худайбердиев — третье.

На турнире по ашихара карате Валентина Благодарова заняла первое место, Розанна Исангулова — второе и Айтурган Каркенова — третье.

По итогам чемпионата Кыргызстан занял второе общекомандное место.