Надеюсь, государство однажды поддержит... Дарья Маслова покидает большой спорт

Чемпионка Азиатских игр в беге на длинные дистанции Дарья Маслова покидает большой спорт. Об этом она сообщила сама.
По словам спортсменки, это было очень непростое решение: настало время поставить точку в профессиональной карьере.
«За свою спортивную деятельность (10 лет) профессиональный спорт дал мне очень большой жизненный опыт, массу позитивных эмоций, силу духа, многочисленные победы на международных соревнованиях и установление национальных рекордов. Конечно же, были и огорчения, и боль, и слезы, и потеря драгоценного здоровья. Но тем не менее я очень горжусь, что внесла свой маленький вклад в историю нашего солнечного Кыргызстана», — написала Дарья Маслова в своем сообщении.
Она выразила благодарность своим тренерам Виктору Борисову и Татьяне Борисовой.
«Спасибо, что дали мне возможность стать частичкой этой спортивной вселенной. Что из простой деревенской девчонки вы вырастили героя и за эти годы стали для меня моими вторыми родителями», — отметила спортсменка.
Она также подчеркнула, что необходимо поддерживать спорт в Кыргызстане, уделять больше времени и больше финансов на развитие и взращивание спортсменов.
«Необходимо обращать внимание на раскрытие талантов, ведь у нас в стране много неограненных бриллиантов в легкой атлетике, плавании, боксе и прочем. Национальный спорт важен, но не забывайте и о других видах! Надеюсь, что однажды государство заметит своих героев, патриотов республики и будет оказывать должную поддержку, которой не получили мы», — добавила Дарья Маслова.
Дарья Маслова — член Олимпийской сборной КР. Родилась на Иссык-Куле в поселке Пристань-Пржевальск. В Бишкек приехала получать высшее спортивное образование в Кыргызской государственной академии физической культуры. Занимается легкой атлетикой. Ей принадлежит юниорский рекорд страны в беге на 5 тысяч метров. Двукратная победительница юношеского чемпионата Азии. Бронзовый призер чемпионата Азии. Бронзовый призер Универсиады.