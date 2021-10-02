Надеюсь, государство однажды поддержит... Дарья Маслова покидает большой спорт

Чемпионка Азиатских игр в беге на длинные дистанции Дарья Маслова покидает большой спорт. Об этом она сообщила сама.

По словам спортсменки, это было очень непростое решение: настало время поставить точку в профессиональной карьере.

Фото из интернета. Дарья Маслова

«За свою спортивную деятельность (10 лет) профессиональный спорт дал мне очень большой жизненный опыт, массу позитивных эмоций, силу духа, многочисленные победы на международных соревнованиях и установление национальных рекордов. Конечно же, были и огорчения, и боль, и слезы, и потеря драгоценного здоровья. Но тем не менее я очень горжусь, что внесла свой маленький вклад в историю нашего солнечного Кыргызстана», — написала Дарья Маслова в своем сообщении.

Она выразила благодарность своим тренерам Виктору Борисову и Татьяне Борисовой.

«Спасибо, что дали мне возможность стать частичкой этой спортивной вселенной. Что из простой деревенской девчонки вы вырастили героя и за эти годы стали для меня моими вторыми родителями», — отметила спортсменка.

Она также подчеркнула, что необходимо поддерживать спорт в Кыргызстане, уделять больше времени и больше финансов на развитие и взращивание спортсменов.

«Необходимо обращать внимание на раскрытие талантов, ведь у нас в стране много неограненных бриллиантов в легкой атлетике, плавании, боксе и прочем. Национальный спорт важен, но не забывайте и о других видах! Надеюсь, что однажды государство заметит своих героев, патриотов республики и будет оказывать должную поддержку, которой не получили мы», — добавила Дарья Маслова.

Дарья Маслова — член Олимпийской сборной КР. Родилась на Иссык-Куле в поселке Пристань-Пржевальск. В Бишкек приехала получать высшее спортивное образование в Кыргызской государственной академии физической культуры. Занимается легкой атлетикой. Ей принадлежит юниорский рекорд страны в беге на 5 тысяч метров. Двукратная победительница юношеского чемпионата Азии. Бронзовый призер чемпионата Азии. Бронзовый призер Универсиады.