11:20, 20 сентября 2021, Бишкек - 24.kg, Анастасия МОКРЕНКО
Обладатель Кубка Кыргызстана по футболу определился в серии пенальти
11:20, 20 сентября 2021, Бишкек - 24.kg, Анастасия МОКРЕНКО
Фото Кыргызского футбольного союза. Обладатели Кубка Кыргызстана
В Баткене состоялся финальный матч Кубка Кыргызстана по футболу.
Основное время и дополнительные таймы закончились со счетом 0:0. В серии послематчевых пенальти «Нефтчи» (Кочкор-Ата) обыграл столичную «Алгу».
«Нефтчи» во второй раз в своей истории завоевал Кубок Кыргызской Республики по футболу.
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