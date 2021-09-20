Обладатель Кубка Кыргызстана по футболу определился в серии пенальти

В Баткене состоялся финальный матч Кубка Кыргызстана по футболу.

Основное время и дополнительные таймы закончились со счетом 0:0. В серии послематчевых пенальти «Нефтчи» (Кочкор-Ата) обыграл столичную «Алгу».

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«Нефтчи» во второй раз в своей истории завоевал Кубок Кыргызской Республики по футболу.