Сборная Кыргызстана выиграла Бангладеш в Кубке трех наций по футболу.

Счет — 4:1.

В матче с Бангладеш голы забили Эльдар Молдожунусов на 10-й минуте, Алимардон Шукуров на 39-й минуте, Турсунали Рустамов на 46-й и Бахтияр Дуйшобеков на 89-й.

Команда Палестины выиграла у сборной Бангладеш со счетом 2:0.

В Кыргызстане со 2 по 7 сентября проходил международный турнир по футболу «Кубок трех наций». Это товарищеское соревнование впервые проводят в нашей стране. Участники — национальные сборные Кыргызстана, Палестины и Бангладеш.