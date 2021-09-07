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Спорт

Сборная Кыргызстана выиграла Бангладеш в Кубке трех наций по футболу

Фото КФС. Сборная Кыргызстана

Сборная Кыргызстана выиграла Бангладеш в Кубке трех наций по футболу.

Счет — 4:1.

В матче с Бангладеш голы забили Эльдар Молдожунусов на 10-й минуте, Алимардон Шукуров на 39-й минуте, Турсунали Рустамов на 46-й и Бахтияр Дуйшобеков на 89-й.

Команда Палестины выиграла у сборной Бангладеш со счетом 2:0.

В Кыргызстане со 2 по 7 сентября проходил международный турнир по футболу «Кубок трех наций». Это товарищеское соревнование впервые проводят в нашей стране. Участники — национальные сборные Кыргызстана, Палестины и Бангладеш.
Ссылка: https://24.kg/sport/206357/
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