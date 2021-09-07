В Кубке трех наций сборная Кыргызстана играет с командой Бангладеш. Прямой эфир

Сборная Кыргызстана играет с командой из Бангладеш в Кубке трех наций. Матч проходит на стадионе имени Долона Омурзакова.

По информации Кыргызского футбольного союза, это будет пятая встреча двух команд. Все матчи выиграла сборная КР. В августовском рейтинге ФИФА Бангладеш занял 188-е место.

Напомним, 2 сентября команда «Ак-Шумкар» выиграла команду Палестины со счетом 1:0. В свою очередь футболисты Палестины оказались сильнее сборной Бангладеш.

В Кыргызстане со 2 по 7 сентября проходит международный турнир по футболу «Кубок трех наций». Это товарищеское соревнование впервые проводят в нашей стране. Участники — национальные сборные Кыргызстана, Палестины и Бангладеш.