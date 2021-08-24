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Спорт

Переплыть Иссык-Куль. Владислав Шулико преодолел 87 километров и взял паузу

Кыргызстанец Владислав Шулико, решивший переплыть Иссык-Куль в длину и установить мировой рекорд, преодолел 87 километров и взял паузу в заплыве. Об этом 24.kg сообщили организаторы мероприятия.

«Погода на Иссык-Куле испортилась. Сегодня поднялся сильный ветер. Владислав пережидает его, находясь на сопровождающем корабле. Завтра рано утром он продолжит заплыв. Отказываться от поставленных перед собой задач спортсмен не намерен», — сказали они.

За состоянием пловца постоянно следят врачи. Чтобы выспаться и отдохнуть, он раз в сутки на 4-5 часов поднимается на сопровождающий его теплоход.

Напомним, Владислав Шулико стартовал два дня назад в 7.30 в Караколе. Мастер спорта по плаванию планирует переплыть Иссык-Куль максимум за пять дней и финишировать в Балыкчи.

По данным МЧС, с 22 по 27 августа в рамках проекта Issyk-Kul Swim 181 привлечены пять водолазов на двух моторных лодках для сопровождения кыргызстанского пловца, намеревающегося установить новый мировой рекорд.
Ссылка: https://24.kg/sport/205017/
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