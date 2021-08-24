В Токио стартовали Паралимпийские игры. Кыргызстан представляют два спортсмена

В Токио начались Паралимпийские игры. Церемония открытия соревнований для спортсменов с ограниченными возможностями состоялась сегодня.

На Паралимпиаде отсутствуют атлеты из Афганистана, власть в котором в середине августа захватили боевики террористической организации «Талибан».

В Паралимпиаде участвуют около 4 тысяч 400 атлетов из более чем 60 стран.

22 августа организаторы Паралимпиады вновь ужесточили противоэпидемические правила. Среди прочего увеличено количество обязательных тестов на коронавирус и еще более сокращен возможный радиус передвижений атлетов вне соревнований. Как и на Олимпиаде-2020, на Паралимпийских играх практически отсутствуют зрители. Исключения сделаны для небольшого числа школьников, которых допустят на стадионы в рамках интегративных образовательных программ.

Кыргызстан представляют два спортсмена, завоевавших лицензии, — Арыстанбек Базаркулов по паралегкой атлетике (толкание ядра) и Хайитхон Хусан кызы по парадзюдо в весовой категории до 57 килограммов среди незрячих спортсменок.