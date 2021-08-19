Кыргызстанка выиграла серебро молодежного чемпионата мира по борьбе

Калмира Билимбек кызы в весовой категории до 55 килограммов выиграла серебряную медаль молодежного чемпионата мира по борьбе, который проходит в Уфе.



В финале она встречалась с Алесей Гетмановой из Беларуси. Соперница оказалась сильнее — 7:6.

Калмира Билимбек кызы в полуфинале выиграла у Анастасии Яндушкиной — 5:0.

Еще одна спортсменка из Кыргызстана Айжан Сабырбек кызы завтра поборется за бронзу.

Нурзат Нуртаева и Сезим Жуманазарова также имеют шансы на третье место.

Напомним, Мухаммед Абдуллаев в турнире по вольной борьбе в весовой категории до 79 килограммов завоевал бронзовую медаль молодежного чемпионата мира.