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Спорт

Международный турнир по самбо памяти Виталия Гордеева прошел на Иссык-Куле

На Иссык-Куле состоялся 34-й Международный турнир по спортивному и боевому самбо памяти воина-интернационалиста, кавалера ордена Красной Звезды Виталия Гордеева. Об этом 24.kg сообщили в Федерации самбо Кыргызстана.

В соревнованиях участвовали около 200 спортсменов из России, Казахстана, Узбекистана, Франции и Кыргызстана.

«За выход в финал боролись больше 20 мастеров спорта международного класса, среди которых двукратный чемпион мира россиянин Шейх Мансур Хабибулаев, чемпионка мира и Европы француженка Лор Фурнье, чемпион Европы россиянин Евгений Максимов, серебряный призер чемпионата мира узбекистанец Лутфулла Сайдаматов и другие», — заявили в федерации.

предоставлено Федерацией самбо Кыргызстана
Фото предоставлено Федерацией самбо Кыргызстана. Участницы турнира

В церемонии открытия турнира участвовали послы Казахстана и Франции Рапиль Жошыбаев и Франсуа Дэлаус, а также представители посольства России.

По итогам соревнований медали распределились следующим образом:

Спортивное самбо среди мужчин:

  • Кыргызстан: три золотые, пять серебряных и девять бронзовых медалей;
  • Россия: одна золотая и две бронзовые медали;
  • Узбекистан: две золотые и одна серебряная медали.

Спортивное самбо среди женщин:

  • Кыргызстан: две золотые, четыре серебряные и семь бронзовых медалей;
  • Казахстан: две золотые, одна серебряная и одна бронзовая медали;
  • Узбекистан: одна бронзовая медаль;
  • золото для Франции заработала Лор Фурнье.

Боевое самбо:

  • Кыргызстан: пять золотых, пять серебряных и 11 бронзовых медалей;
  • Россия: одна золотая и одна бронзовая медали;
  • Узбекистан: одна золотая и две серебряные медали.
 

Справка 24.kg

Виталий Гордеев был серебряным призером чемпионата СССР по самбо среди юношей и пять раз выигрывал международные турниры. Входил в состав сборной СССР. Героически погиб в Афганистане в боях за перевал Саланг и посмертно награжден орденом Красной Звезды.
Ссылка: https://24.kg/sport/203718/
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