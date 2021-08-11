Международный турнир по самбо памяти Виталия Гордеева прошел на Иссык-Куле

На Иссык-Куле состоялся 34-й Международный турнир по спортивному и боевому самбо памяти воина-интернационалиста, кавалера ордена Красной Звезды Виталия Гордеева. Об этом 24.kg сообщили в Федерации самбо Кыргызстана.
В соревнованиях участвовали около 200 спортсменов из России, Казахстана, Узбекистана, Франции и Кыргызстана.
«За выход в финал боролись больше 20 мастеров спорта международного класса, среди которых двукратный чемпион мира россиянин Шейх Мансур Хабибулаев, чемпионка мира и Европы француженка Лор Фурнье, чемпион Европы россиянин Евгений Максимов, серебряный призер чемпионата мира узбекистанец Лутфулла Сайдаматов и другие», — заявили в федерации.
В церемонии открытия турнира участвовали послы Казахстана и Франции Рапиль Жошыбаев и Франсуа Дэлаус, а также представители посольства России.
По итогам соревнований медали распределились следующим образом:
Спортивное самбо среди мужчин:
- Кыргызстан: три золотые, пять серебряных и девять бронзовых медалей;
- Россия: одна золотая и две бронзовые медали;
- Узбекистан: две золотые и одна серебряная медали.
Спортивное самбо среди женщин:
- Кыргызстан: две золотые, четыре серебряные и семь бронзовых медалей;
- Казахстан: две золотые, одна серебряная и одна бронзовая медали;
- Узбекистан: одна бронзовая медаль;
- золото для Франции заработала Лор Фурнье.
Боевое самбо:
- Кыргызстан: пять золотых, пять серебряных и 11 бронзовых медалей;
- Россия: одна золотая и одна бронзовая медали;
- Узбекистан: одна золотая и две серебряные медали.
Справка 24.kg
Виталий Гордеев был серебряным призером чемпионата СССР по самбо среди юношей и пять раз выигрывал международные турниры. Входил в состав сборной СССР. Героически погиб в Афганистане в боях за перевал Саланг и посмертно награжден орденом Красной Звезды.