Наша гордость. Топ-8 из жизни серебряного призера Олимпиады Айсулуу Тыныбековой

3 и 4 августа в истории кыргызстанского спорта отныне особые дни. Впервые за 30 лет независимости страны сразу три наших спортсмена стали обладателями олимпийских медалей.
Кыргызстанка Айсулуу Тыныбекова завоевала серебро на Олимпиаде-2020 в Токио.
Айсулуу — одна из самых титулованных спортсменок Кыргызстана, обладатель нескольких уникальных достижений.
24.kg собрало восемь фактов из жизни именитой соотечественницы.
Айсулуу Тыныбекова родилась 4 мая 1993 года в Майлуу-Суу.
Решение серьезно заняться борьбой пришло в 15 лет. До своей карьеры в рестлинге она играла в баскетбол и тренировалась в боевых искусствах карате. В 2009 году вошла в сборную Кыргызстана по борьбе. И уже в 2013-м была признана одной из лучших спортсменок года в Кыргызстане.
Награда
В 2015-м получила звание мастера спорта международного класса.
Помимо спорта, она изучала экономику в Кыргызском государственном техническом университете.
В 2017 году ее наградили в Украине за весомый вклад в развитие физической культуры и спорта. В том же году Айсулуу Тыныбекова заявила об уверенности в своей победе на Олимпиаде-2020.
Одна из самых высокооплачиваемых
Одна из самых высокооплачиваемых спортсменок Кыргызстана. Ежемесячно получает из бюджета государства 60 тысяч сомов в виде стипендии. За победу на летних Азиатских играх ей вручили медаль «Данк» и 1 миллион 250 тысяч сомов. За пятое место на Олимпиаде-2016 получила 1 миллион сомов.
Настоящая чемпионка
Айсулуу — первая и единственная чемпионка мира в истории кыргызской борьбы. Ранее отечественные борцы выиграли на мировых первенствах две серебряные и семь бронзовых наград.
Она единственная чемпионка мира по олимпийскому виду спорта (среди взрослых) за годы независимости Кыргызстана.
Самая титулованная
Призер почти всех существующих крупных турниров: чемпионатов мира и Азии, летних Азиатских игр, Азиатских игр в помещениях и по боевым искусствам, Всемирной универсиады, Исламских игр солидарности и Гран-при.
Героиня фильма
В прошлом году американский режиссер Рейчел Сайн сняла фильм про первого чемпиона мира среди взрослых в истории борьбы Кыргызстана Айсулуу Тыныбекову. Он называется Aisuluu: Against the Wind («Айсулуу: против ветра»).
Спортсменка рассказывает о начале карьеры и о том, как на международных состязаниях представляла Кыргызстан, показывала родину на карте другим спортсменам, которые ранее не слышали о республике.
Сильна в математике
По специальности Айсулуу Тыныбекова экономист. Ранее ее отец Болот Тыныбеков рассказывал, что спортсменка была сильна в математике. Поэтому и решила выбрать экономику в вузе.
Судимость за хулиганство
В 2012 году Айсулуу Тыныбекову вместе с партнершей по сборной судили по статье «Хулиганство» за избиение несовершеннолетней и наказали двумя годами условно. Суд принял во внимание возраст обвиняемых (на тот момент 19 и 18 лет) и тот факт, что ранее они не были судимы. Обе получили условное наказание: Тыныбекова — два года, Розалия Тилегенова — один год.
Победы Тыныбековой
2021 — серебро. Олимпийские игры — 2020 (Япония);
2021 — золото. Международный турнир Poland Open (Польша);
2021 — золото. Чемпионат Азии по борьбе (Казахстан);
2020 — золото. Международный турнир по борьбе (Украина);
2020 — золото. Кубок мира по женской борьбе (Белград);
2020 — золото. Международный турнир Poland Open (Польша);
2020 — бронза. Чемпионат Азии по женской борьбе (Индия);
2020 — золото. Международный турнир Matteo Pellicone (Италия);
2020 — золото. Международный турнир по спортивной борьбе Yasar Dogu (Турция);
2019 — золото. Чемпионат мира по борьбе (Казахстан);
2019 — серебро. Международный турнир Poland Open по женской борьбе (Польша);
2019 — золото. Чемпионат Азии по борьбе (Китай);
2019 — бронза. Международный турнир Dan Kolov — Nikola Petrov по женской борьбе (Болгария);
2019 — золото. Соревнования Гран-при памяти олимпийского чемпиона Анри Деглана (Франция);
2018 — серебро. Азиатские игры (Индонезия);
2018 — серебро. Международный турнир по женской борьбе Yasar Dogu (Турция);
2018 — золото. Международный турнир Гран-при Испании по женской борьбе;
2018 — бронза. Международный турнир China Open (Китай);
2017 — серебро. Азиатские игры в помещениях и по боевым искусствам (Туркменистан);
2017 — бронза. Чемпионат мира по борьбе (Франция);
2017 — серебро. Турнир Poland Open по борьбе (Польша);
2017 — золото. Исламские игры солидарности (Азербайджан);
2017 — золото. Чемпионат Азии по женской борьбе (Индия);
2017 — серебро. Международный турнир по женской борьбе Klippan Lady Open — 2017 (Швеция);
2017 — золото. Международный турнир по борьбе серии Гран-при «Иван Ярыгин» в Красноярске (Россия);
2016 — золото. Чемпионат Азии (Таиланд);
2015 — серебро. Международный турнир по борьбе серии Гран-при «Иван Ярыгин» в Красноярске (Россия);
2014 — золото. Международный турнир имени Билла Фаррелла (Нью-Йорк);
2014 — бронза. Азиатские игры в Инчхоне (Корея);
2014 — серебро. Международный турнир серии Гран-при (Германия);
2014 — серебро. Чемпионат Азии (Казахстан);
2014 — бронза. Турнир серии Гран-при в Париже (Франция);
2013 — бронза. Чемпионат мира по женской борьбе (Болгария);
2013 — бронза. Универсиада в Казани (Россия);
2013 — золото. Азиатский юношеский чемпионат в Пхукете (Таиланд);
2013 — бронза. Чемпионат Азии по борьбе в Нью-Дели (Индия);
2013 — бронза. Международный турнир по женской борьбе Klippan Lady Open — 2013 (Швеция);
2012 — 13-е место. Летние Олимпийские игры (Лондон);
2012 — бронза. Открытый чемпионат Испании;
2012 — серебро. Лицензионный турнир серии Гран-при (Астана);
2010 — 5-е место. Азиатские игры в Гуанчжоу (Китай);
2010 — бронза. Чемпионат Азии по борьбе среди кадетов в Бангкоке (Таиланд).