Наша гордость. Топ-8 из жизни серебряного призера Олимпиады Айсулуу Тыныбековой

3 и 4 августа в истории кыргызстанского спорта отныне особые дни. Впервые за 30 лет независимости страны сразу три наших спортсмена стали обладателями олимпийских медалей.

Фото из личного архива Айсулуу Тыныбековой.

Кыргызстанка Айсулуу Тыныбекова завоевала серебро на Олимпиаде-2020 в Токио.

Айсулуу — одна из самых титулованных спортсменок Кыргызстана, обладатель нескольких уникальных достижений.

24.kg собрало восемь фактов из жизни именитой соотечественницы.

Айсулуу Тыныбекова родилась 4 мая 1993 года в Майлуу-Суу.

Решение серьезно заняться борьбой пришло в 15 лет. До своей карьеры в рестлинге она играла в баскетбол и тренировалась в боевых искусствах карате. В 2009 году вошла в сборную Кыргызстана по борьбе. И уже в 2013-м была признана одной из лучших спортсменок года в Кыргызстане.

Фото Sputnik. Айсулуу Тыныбекова

Награда

В 2015-м получила звание мастера спорта международного класса.

Помимо спорта, она изучала экономику в Кыргызском государственном техническом университете.

В 2017 году ее наградили в Украине за весомый вклад в развитие физической культуры и спорта. В том же году Айсулуу Тыныбекова заявила об уверенности в своей победе на Олимпиаде-2020.

Одна из самых высокооплачиваемых

Одна из самых высокооплачиваемых спортсменок Кыргызстана. Ежемесячно получает из бюджета государства 60 тысяч сомов в виде стипендии. За победу на летних Азиатских играх ей вручили медаль «Данк» и 1 миллион 250 тысяч сомов. За пятое место на Олимпиаде-2016 получила 1 миллион сомов.

Настоящая чемпионка

Айсулуу — первая и единственная чемпионка мира в истории кыргызской борьбы. Ранее отечественные борцы выиграли на мировых первенствах две серебряные и семь бронзовых наград.

Она единственная чемпионка мира по олимпийскому виду спорта (среди взрослых) за годы независимости Кыргызстана.

Самая титулованная

Призер почти всех существующих крупных турниров: чемпионатов мира и Азии, летних Азиатских игр, Азиатских игр в помещениях и по боевым искусствам, Всемирной универсиады, Исламских игр солидарности и Гран-при.

Героиня фильма

В прошлом году американский режиссер Рейчел Сайн сняла фильм про первого чемпиона мира среди взрослых в истории борьбы Кыргызстана Айсулуу Тыныбекову. Он называется Aisuluu: Against the Wind («Айсулуу: против ветра»).

Спортсменка рассказывает о начале карьеры и о том, как на международных состязаниях представляла Кыргызстан, показывала родину на карте другим спортсменам, которые ранее не слышали о республике.

Сильна в математике

По специальности Айсулуу Тыныбекова экономист. Ранее ее отец Болот Тыныбеков рассказывал, что спортсменка была сильна в математике. Поэтому и решила выбрать экономику в вузе.

Судимость за хулиганство

В 2012 году Айсулуу Тыныбекову вместе с партнершей по сборной судили по статье «Хулиганство» за избиение несовершеннолетней и наказали двумя годами условно. Суд принял во внимание возраст обвиняемых (на тот момент 19 и 18 лет) и тот факт, что ранее они не были судимы. Обе получили условное наказание: Тыныбекова — два года, Розалия Тилегенова — один год.

Фото из интернета. Айсулуу Тыныбекова в детстве

Победы Тыныбековой

2021 — серебро. Олимпийские игры — 2020 (Япония);

2021 — золото. Международный турнир Poland Open (Польша);

2021 — золото. Чемпионат Азии по борьбе (Казахстан);

2020 — золото. Международный турнир по борьбе (Украина);

2020 — золото. Кубок мира по женской борьбе (Белград);

2020 — золото. Международный турнир Poland Open (Польша);

2020 — бронза. Чемпионат Азии по женской борьбе (Индия);

2020 — золото. Международный турнир Matteo Pellicone (Италия);

2020 — золото. Международный турнир по спортивной борьбе Yasar Dogu (Турция);

2019 — золото. Чемпионат мира по борьбе (Казахстан);

2019 — серебро. Международный турнир Poland Open по женской борьбе (Польша);

2019 — золото. Чемпионат Азии по борьбе (Китай);

2019 — бронза. Международный турнир Dan Kolov — Nikola Petrov по женской борьбе (Болгария);

2019 — золото. Соревнования Гран-при памяти олимпийского чемпиона Анри Деглана (Франция);

2018 — серебро. Азиатские игры (Индонезия);

2018 — серебро. Международный турнир по женской борьбе Yasar Dogu (Турция);

2018 — золото. Международный турнир Гран-при Испании по женской борьбе;

2018 — бронза. Международный турнир China Open (Китай);

2017 — серебро. Азиатские игры в помещениях и по боевым искусствам (Туркменистан);

2017 — бронза. Чемпионат мира по борьбе (Франция);

2017 — серебро. Турнир Poland Open по борьбе (Польша);

2017 — золото. Исламские игры солидарности (Азербайджан);

2017 — золото. Чемпионат Азии по женской борьбе (Индия);

2017 — серебро. Международный турнир по женской борьбе Klippan Lady Open — 2017 (Швеция);

2017 — золото. Международный турнир по борьбе серии Гран-при «Иван Ярыгин» в Красноярске (Россия);

2016 — золото. Чемпионат Азии (Таиланд);

2015 — серебро. Международный турнир по борьбе серии Гран-при «Иван Ярыгин» в Красноярске (Россия);

2014 — золото. Международный турнир имени Билла Фаррелла (Нью-Йорк);

2014 — бронза. Азиатские игры в Инчхоне (Корея);

2014 — серебро. Международный турнир серии Гран-при (Германия);

2014 — серебро. Чемпионат Азии (Казахстан);

2014 — бронза. Турнир серии Гран-при в Париже (Франция);

2013 — бронза. Чемпионат мира по женской борьбе (Болгария);

2013 — бронза. Универсиада в Казани (Россия);

2013 — золото. Азиатский юношеский чемпионат в Пхукете (Таиланд);

2013 — бронза. Чемпионат Азии по борьбе в Нью-Дели (Индия);

2013 — бронза. Международный турнир по женской борьбе Klippan Lady Open — 2013 (Швеция);

2012 — 13-е место. Летние Олимпийские игры (Лондон);

2012 — бронза. Открытый чемпионат Испании;

2012 — серебро. Лицензионный турнир серии Гран-при (Астана);

2010 — 5-е место. Азиатские игры в Гуанчжоу (Китай);

2010 — бронза. Чемпионат Азии по борьбе среди кадетов в Бангкоке (Таиланд).