Марипов, Ташиев, Сарыбашов. На площади Ала-Тоо болеют за олимпийцев

На площади Ала-Тоо установили LED-экран для трансляции Олимпийских игр в Токио с участием кыргызстанских спортсменов.
На площади собралось около 2 тысяч человек. Все они с замиранием сердца следят за поединками кыргызстанцев в Токио.
«Вся страна болеет. Для нас это будет историей. Очень рад, что наши спортсмены пишут историю кыргызского народа», — сказал Камчыбек Ташиев.
Ведущими мероприятия выступают спортивные комментаторы. Настраивают публику на позитивный лад.
Крики, лозунги, свисты на площади Ала-Тоо — на экране заметили Айсулуу Тыныбекову. Публика взорвалась эмоциями.
В самом разгаре схватки Айсулуу Тыныбековой на площадь пришел глава кабинета министров Улукбек Марипов.