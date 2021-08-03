Марипов, Ташиев, Сарыбашов. На площади Ала-Тоо болеют за олимпийцев

На площади Ала-Тоо установили LED-экран для трансляции Олимпийских игр в Токио с участием кыргызстанских спортсменов.

Отметим, сегодня выступают Айсулуу Тыныбекова, Мээрим Жуманазарова и Акжол Махмудов.

На площади собралось около 2 тысяч человек. Все они с замиранием сердца следят за поединками кыргызстанцев в Токио.

И. о. мэра Бишкека Таалайбек Сарыбашов и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев также пришли поболеть за наших соотечественников.

«Вся страна болеет. Для нас это будет историей. Очень рад, что наши спортсмены пишут историю кыргызского народа», — сказал Камчыбек Ташиев.

Фото 24.kg. Камчыбек Ташиев

Ведущими мероприятия выступают спортивные комментаторы. Настраивают публику на позитивный лад.

Крики, лозунги, свисты на площади Ала-Тоо — на экране заметили Айсулуу Тыныбекову. Публика взорвалась эмоциями.

В самом разгаре схватки Айсулуу Тыныбековой на площадь пришел глава кабинета министров Улукбек Марипов.

Отметим, людей на площади Ала-Тоо становится все больше. Впереди еще финальный бой Акжола Махмудова и схватка Мээрим Жуманазаровой за бронзу.