Два кыргызстанца стали чемпионами мира по греко-римской борьбе среди кадетов

Кыргызстанские спортсмены Раззак Бейшекеев и Нуристан Суйоркулов стали чемпионами мира по греко-римской борьбе среди кадетов. Об этом сообщается на официальном сайте Объединенного мира борьбы.

Соревнования по спортивной борьбе проходят в Будапеште (Венгрия).

Уточняется, что Нуристан Суйоркулов победил в весовой категории до 51 килограмма. Он вышел в финал, одолев спортсменов из Венгрии, России и Грузии. В итоговом поединке за золото он встретился с представителем Украины Юрием Товтом и одержал победу со счетом 3:1.

Раззак Бейшекеев взял золото в весовой категории до 60 килограммов. Он победил борцов из Казахстана, Германии и Индии. В финале наш спортсмен одолел иранского атлета со счетом 4:1.

Нурболот Бердикулов стал бронзовым призером чемпионата мира в весовой категории до 45 килограммов.