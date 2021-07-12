Эдуард Кубатов удостоен Золотого Ордена за восхождение на Эверест

Национальный олимпийский комитет наградил альпиниста Эдуарда Кубатова Золотым Орденом за восхождение на Эверест. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Золотой Орден — высшая награда Олимпийского комитета страны за восхождение на Эверест. Признателен исполкому Национального олимпийского комитета за столь высокое и невероятно ценное для меня внимание», — написал он.

Напомним, что кыргызстанец Эдуард Кубатов покорил высочайшую вершину Земли — гору Эверест 23 мая. Ему 49 лет. Подполковник спецслужб в отставке. Увлекается альпинизмом. 3 февраля 2013 года альпинистская экспедиция, в составе которой он был, установила флаг Кыргызстана на горе Аконкагуа в Южной Америке.

Эдуард Кубатов — лишь второй кыргызстанец, кому удалось покорить Эверест. Первым был Дмитрий Греков в 1997 году.