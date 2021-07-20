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Спорт

Болеем за наших! Расписание выступлений олимпийской сборной Кыргызстана

23 июля 2021 года в Токио стартует летняя Олимпиада-2020. Изначально Игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса их перенесли на 2021-й.

До 40 процентов мероприятий этой Олимпиады могут пройти без зрителей, в том числе церемонии открытия и закрытия.

Правила проведения соревнований ужесточают на фоне роста заболеваемости COVID-19 в Японии. Так, болельщиков могут не пустить на мероприятия, на которые продано более 5 тысяч билетов. Закроют также соревнования, которые проходят после 21.00. Не увидят болельщики на трибунах и соревнования по бейсболу, футболу и легкой атлетике.

24.kg представляет предварительное расписание соревнований с участием кыргызстанских спортсменов в рамках XXXII Олимпийских игр.

По состоянию на 16 июля 17 спортсменов Кыргызстана смогли завоевать олимпийские лицензии. Ранее право представлять страну в Японии получили Айсулуу Тыныбекова, Айпери Медет кызы, Мээрим Жуманазарова, Атабек Азисбеков, Жоламан Шаршенбеков, Акжол Махмудов, Узур Джузупбеков, Эрназар Акматалиев (спортивная борьба), Айаал Лазарев (вольная борьба), Владимир Золоев (дзюдо), Дарья Маслова, Нурсултан Кенешбеков (легкая атлетика, марафонский бег), Роман Петров (фехтование), Бакдолоот Расылбеков (тяжелая атлетика), Каныкей Кубанычбекова (пулевая стрельба) и Денис Петрашов (плавание, две дистанции).

Легкоатлетка Юлия Андреева отказалась от участия в Играх-2020 без объяснения причин.
Ссылка: https://24.kg/sport/199881/
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