В селе Баш-Кара-Суу на стрельбище «Выстрел» 24 июня состоялась презентация Федерации снайпинга Кыргызстана и прошли мини-соревнования высокоточной стрельбы среди журналистов. В качестве гостей на мероприятии присутствовали представители Министерства обороны. Об этом 24.kg рассказали в пресс-службе нового для республики вида спорта.
Федерация снайпинга была образована в начале июня для развития, совершенствования и популяризации высокоточной стрельбы, обмена опытом и формирования культуры обращения с оружием.
«Эта федерация появилась благодаря энтузиастам, увлеченным высокоточной стрельбой. В числе наших задач не только объединить вокруг себя всех желающих развивать свои навыки стрельбы, но и в целом повысить культуру обращения с оружием. Мы планируем организовывать соревнования, мастер-классы и тренинги по всей республике. Есть договоренности с Федерацией высокоточной стрельбы России об участии ее представителей в мастер-классах, которые будут проходить в Кыргызстане для повышения квалификации и обмена опытом, и о проведении совместных соревнований», — рассказал председатель правления Федерации Айдар Окенов.
Он подчеркнул, что объединение стрелков будет активно работать над тем, чтобы владельцы оружия оттачивали свое мастерство. Высокоточная стрельба — целая наука, где необходимы в том числе математические расчеты для определения баллистики выстрела. В частности, для произведения точного выстрела важно учитывать атмосферные условия и самое главное — считывать параметры ветра.
«Мы также открыты к сотрудничеству, совместному участию в соревнованиях и обмену опытом с силовыми структурами. Уже, как правило, в мире гражданские стрелки опережают силовиков, благодаря доступу к большому выбору технологий снайпинга. Мы можем приобретать лучшее оружие и снаряжение. К сожалению, у силовых структур выбора меньше, но их специалисты могут участвовать в наших мероприятиях, чтобы обмениваться опытом и повышать свою квалификацию. Это будет полезно для обеих сторон», — добавил Айдар Окенов.
Заместитель председателя Федерации снайпинга Сыргак Кадыралиев отметил, что высокоточная стрельба в мире набирает обороты. Становится она популярной и в Кыргызстане.
«Наша главная задача — научить людей безопасному обращению с огнестрельным оружием. Эти навыки нужно прививать. Каждый человек, имеющий оружие, должен уметь аккуратно с ним обращаться. Поэтому мы планируем открыть школу по снайперскому мастерству. А первое соревнование по высокоточной стрельбе с участием стрелков из ближнего зарубежья планируется провести 28 августа», — поделился планами он.
К открытию федерации на стрельбище прошел мини-турнир среди журналистов. Каждый участник соревнований после инструктажа получил возможность произвести по три выстрела по бумажной мишени на дистанции в
Отметим, снайпинг — это стрельба с использованием высокоточного оружия с качественной оптикой на дальних расстояниях (от