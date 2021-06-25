В селе Баш-Кара-Суу на стрельбище «Выстрел» 24 июня состоялась презентация Федерации снайпинга Кыргызстана и прошли мини-соревнования высокоточной стрельбы среди журналистов. В качестве гостей на мероприятии присутствовали представители Министерства обороны. Об этом 24.kg рассказали в пресс-службе нового для республики вида спорта.

Фото Федерации снайпинга Кыргызстана

Федерация снайпинга была образована в начале июня для развития, совершенствования и популяризации высокоточной стрельбы, обмена опытом и формирования культуры обращения с оружием.

«Эта федерация появилась благодаря энтузиастам, увлеченным высокоточной стрельбой. В числе наших задач не только объединить вокруг себя всех желающих развивать свои навыки стрельбы, но и в целом повысить культуру обращения с оружием. Мы планируем организовывать соревнования, мастер-классы и тренинги по всей республике. Есть договоренности с Федерацией высокоточной стрельбы России об участии ее представителей в мастер-классах, которые будут проходить в Кыргызстане для повышения квалификации и обмена опытом, и о проведении совместных соревнований», — рассказал председатель правления Федерации Айдар Окенов.

Фото Федерации снайпинга Кыргызстана. Председатель правления федерации Айдар Окенов

Он подчеркнул, что объединение стрелков будет активно работать над тем, чтобы владельцы оружия оттачивали свое мастерство. Высокоточная стрельба — целая наука, где необходимы в том числе математические расчеты для определения баллистики выстрела. В частности, для произведения точного выстрела важно учитывать атмосферные условия и самое главное — считывать параметры ветра.

«Мы также открыты к сотрудничеству, совместному участию в соревнованиях и обмену опытом с силовыми структурами. Уже, как правило, в мире гражданские стрелки опережают силовиков, благодаря доступу к большому выбору технологий снайпинга. Мы можем приобретать лучшее оружие и снаряжение. К сожалению, у силовых структур выбора меньше, но их специалисты могут участвовать в наших мероприятиях, чтобы обмениваться опытом и повышать свою квалификацию. Это будет полезно для обеих сторон», — добавил Айдар Окенов.

Заместитель председателя Федерации снайпинга Сыргак Кадыралиев отметил, что высокоточная стрельба в мире набирает обороты. Становится она популярной и в Кыргызстане.

Фото Федерации снайпинга Кыргызстана. Заместитель председателя федерации Сыргак Кадыралиев

«Наша главная задача — научить людей безопасному обращению с огнестрельным оружием. Эти навыки нужно прививать. Каждый человек, имеющий оружие, должен уметь аккуратно с ним обращаться. Поэтому мы планируем открыть школу по снайперскому мастерству. А первое соревнование по высокоточной стрельбе с участием стрелков из ближнего зарубежья планируется провести 28 августа», — поделился планами он.

К открытию федерации на стрельбище прошел мини-турнир среди журналистов. Каждый участник соревнований после инструктажа получил возможность произвести по три выстрела по бумажной мишени на дистанции в 100 метров . Представители СМИ стреляли из винтовок финского и немецкого производства, с современной моделью оптического прицела.

Фото Федерации снайпинга Кыргызстана