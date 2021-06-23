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Спорт

У Кыргызстана еще одна лицензия на Олимпийские игры в Токио

Член национальной сборной команды Кыргызской Республики по пулевой стрельбе Каныкей Кубанычбекова получила лицензию на XXXII летние Олимпийские игры в Токио. Об этом сообщили в Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта.

По их данным, это стало известно после всех международных соревнований по пулевой стрельбе в упражнении ВП-6, женщины (винтовка пневматическая на 10 метров). Лицензия получена благодаря наибольшему количеству выполненных MQS (минимальных квалификационных стандартов) за участие на международных турнирах.

Получив наивысший средний результат в рейтинге, Каныкей Кубанычбекова стала обладателем путевки на Олимпийские игры в Токио.

Каныкей Кубанычбекова — победитель Кубка Кыргызстана 2020 года, лидер Кубка Кыргызстана 2021 года.

В 2017 году она завоевала бронзовую медаль на международном турнире Intershot (Амстердам, Нидерланды). Является старшим тренером юниорской сборной по пулевой стрельбе.

Эта лицензия стала для Кыргызстана 14-й. Ранее путевку на Игры завоевали Айсулуу Тыныбекова, Айпери Медет кызы, Мээрим Жуманазарова, Атабек Азисбеков, Жоламан Шаршенбеков, Акжол Махмудов, Узур Джузупбеков, Эрназар Акматалиев (спортивная борьба), Дарья Маслова, Юлия Андреева, Мария Коробицкая (легкая атлетика), Роман Петров (фехтование) и Денис Петрашов (плавание).
Ссылка: https://24.kg/sport/198545/
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