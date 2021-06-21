Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

20-29 июня. Международный шахматный мемориал памяти Леонида Юртаева. Чолпон-Ата
В программе несколько турниров, которые проведут по правилам ФИДЕ.
22 июня. Кыргызская премьер-лига по футболу, 12-й тур
18.00: «Абдыш-Ата» и «Дордой».
Все игры Кыргызской премьер-лиги можно посмотреть в прямом эфире на сайте 24.kg.
23-24 июня. 1/8 финала Кубка Кыргызстана по футболу
«Кара-Балта» — «Алга»;
«Дордой» — «Абдыш-Ата»;
«Каганат» — «Алай»;
«Нефтчи» — «Каганат-2».
25 июня. Детско-юношеский турнир по футболу Nitro cup. Село Бактуу-Долоноту
Специальные гости — команды из Казахстана и Узбекистана. Игроки 2008-2012 годов рождения выявят сильнейших.
26 июня. 11-й ежегодный турнир по гольфу памяти Дэйва Фоя и Трэвиса Майлса. Село Кара-Жыгач
Турнир пройдет в поддержку фонда Help the children. Это шанс поиграть в гольф и собрать деньги для благотворительности.