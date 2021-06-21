Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

20-29 июня. Международный шахматный мемориал памяти Леонида Юртаева. Чолпон-Ата

В программе несколько турниров, которые проведут по правилам ФИДЕ.

22 июня. Кыргызская премьер-лига по футболу, 12-й тур

18.00: «Абдыш-Ата» и «Дордой».

Все игры Кыргызской премьер-лиги можно посмотреть в прямом эфире на сайте 24.kg.

23-24 июня. 1/8 финала Кубка Кыргызстана по футболу

«Кара-Балта» — «Алга»​;

«Дордой» — «Абдыш-Ата»​;

«Каганат» — «Алай»​;

«Нефтчи» — «Каганат-2».

25 июня. Детско-юношеский турнир по футболу Nitro cup. Село Бактуу-Долоноту

Специальные гости — команды из Казахстана и Узбекистана. Игроки 2008-2012 годов рождения выявят сильнейших.

26 июня. 11-й ежегодный турнир по гольфу памяти Дэйва Фоя и Трэвиса Майлса. Село Кара-Жыгач

Турнир пройдет в поддержку фонда Help the children. Это шанс поиграть в гольф и собрать деньги для благотворительности.