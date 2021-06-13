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Спорт

В России стартовал международный турнир по кок бору на кубок Чингиза Айтматова

Сегодня на Благовещенском поле Сергиева Посада (Московская область, Россия) стартовал международный турнир по кок бору на кубок Чингиза Айтматова. Об этом 24.kg сообщила пресс-секретарь Федерации по кок бору КР Нурпери Садырбекова.

Федерации кок бору КР
Фото Федерации кок бору КР

По ее данным, по итогам жеребьевки в турнире принимают участие четыре команды из Кыргызстана и России — Подольска и Иркутска, Московской области и КР.

Кубок Чингиза Айтматова разыгрывается в рамках V Фестиваля физической культуры народов России и стран Евразии «Русский мир». В составе оргкомитета турнира представители Межрегионального общественного фонда содействия развитию спорта и культуры мира, Ассамблеи народов России и Федерации кок бору Кыргызской Республики.
Ссылка: https://24.kg/sport/197478/
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