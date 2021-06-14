Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

14-21 июня. Международный турнир по кикбоксингу UZBEKISTAN OPEN. Ташкент
Примут участие сборные из более чем 15 стран. Соревнования проводятся по версии Всемирной ассоциации кикбоксинга WAKO.
15 июня. Отборочный раунд группы F на чемпионат мира по футболу. Осака (Япония)
16.25: Япония — Кыргызстан
Матч можно будет посмотреть в прямом эфире на сайте 24.kg.
16 июня. Ночной полумарафон. Бишкек
Дистанции: 5, 10 и 21,1 километра. Победителей выявят в нескольких категориях.
17-20 июня. Международный турнир по греко-римской борьбе VEHBI EMRE HAMIT KAPLAN. Стамбул (Турция)
Кыргызстан представят 12 спортсменов.
18-20 июня. Горный марафон Tien Shan Trail Race. Урочище Каркыра
Дистанции:
для спортсменов: 42 километра, 21 километр;
для любителей: 3 километра, 10 километров;
«Скандинавская ходьба»: 10 километров.
18-20 июня. Турнир по теннису SUMMER BREEZE CUP, ЦО «Каприз» (Иссык-Куль)
Соревнования пройдут в мужских парном и смешанном разрядах.
19 июня. Турнир по ММА BATOR FC 3. Ош
На турнир приедут бойцы из Бразилии, России, Ирана, Казахстана, Афганистана, Азербайджана.
19 июня. Бойцовский турнир UAE Warriors. Абу-Даби
Соперником Азиза Сатыбалдиева (16-4) станет Виктор Нунес (6-4) из Бразилии.