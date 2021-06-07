Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

6-13 июня. Чемпионат мира по дзюдо. Будапешт (Венгрия)

На соревнования отправятся четыре спортсмена из Кыргызстана: Кубанычбек Айбек уулу, Владимир Золоев, Эрлан Шеров и Юрий Краковецкий.

8-13 июня. Турнир по женской борьбе Ziolkowski, Pytlasinski, Poland Open, Варшава (Польша)

В состав сборной КР по женской борьбе вошли Нураида Анаркулова, Марсбек кызы Назира (весовая категория 59 килограммов ), Айсулуу Тыныбекова ( 62 килограмма ), Мээрим Жуманазарова ( 68 килограммов ) и Медет кызы Айпери ( 76 килограммов ).

12 июня. Чемпионат Бишкека по скалолазанию на естественном рельефе. Ущелье Чункурчак

Соревнования пройдут в трех возрастных категориях.

12-13 июня. Чемпионат республики по NAGA-грэпплингу. Бишкек

Как отмечается, состязания пройдут в спортивном комплексе «Динамо» с участием сильнейших спортсменов.

13 июня. Турнир TOYOTA DUATHLON. Бишкек

Соревнования в нескольких категориях пройдут в парке «Ынтымак» на двух дистанциях: «Суперспринт» (2 километра бег, 8 километров велогонка и 1 километр бег) и «Спринт» (5 километров бег, 20 километров велогонка и 2,5 километра бег).

13 июня. Турнир по кок-бору. Сергиев Посад (Россия)

Турнир пройдет в рамках фестиваля национальных видов спорта «Русский мир».