Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

6-13 июня. Чемпионат мира по дзюдо. Будапешт (Венгрия)
На соревнования отправятся четыре спортсмена из Кыргызстана: Кубанычбек Айбек уулу, Владимир Золоев, Эрлан Шеров и Юрий Краковецкий.
8-13 июня. Турнир по женской борьбе Ziolkowski, Pytlasinski, Poland Open, Варшава (Польша)
В состав сборной КР по женской борьбе вошли Нураида Анаркулова, Марсбек кызы Назира (весовая категория
12 июня. Чемпионат Бишкека по скалолазанию на естественном рельефе. Ущелье Чункурчак
Соревнования пройдут в трех возрастных категориях.
12-13 июня. Чемпионат республики по NAGA-грэпплингу. Бишкек
Как отмечается, состязания пройдут в спортивном комплексе «Динамо» с участием сильнейших спортсменов.
13 июня. Турнир TOYOTA DUATHLON. Бишкек
Соревнования в нескольких категориях пройдут в парке «Ынтымак» на двух дистанциях: «Суперспринт» (2 километра бег, 8 километров велогонка и 1 километр бег) и «Спринт» (5 километров бег, 20 километров велогонка и 2,5 километра бег).
13 июня. Турнир по кок-бору. Сергиев Посад (Россия)
Турнир пройдет в рамках фестиваля национальных видов спорта «Русский мир».