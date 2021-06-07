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Спорт

Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

6-13 июня. Чемпионат мира по дзюдо. Будапешт (Венгрия)

На соревнования отправятся четыре спортсмена из Кыргызстана: Кубанычбек Айбек уулу, Владимир Золоев, Эрлан Шеров и Юрий Краковецкий.

8-13 июня. Турнир по женской борьбе Ziolkowski, Pytlasinski, Poland Open, Варшава (Польша)

В состав сборной КР по женской борьбе вошли Нураида Анаркулова, Марсбек кызы Назира (весовая категория 59 килограммов), Айсулуу Тыныбекова (62 килограмма), Мээрим Жуманазарова (68 килограммов) и Медет кызы Айпери (76 килограммов).

12 июня. Чемпионат Бишкека по скалолазанию на естественном рельефе. Ущелье Чункурчак

Соревнования пройдут в трех возрастных категориях.

12-13 июня. Чемпионат республики по NAGA-грэпплингу. Бишкек

Как отмечается, состязания пройдут в спортивном комплексе «Динамо» с участием сильнейших спортсменов.

13 июня. Турнир TOYOTA DUATHLON. Бишкек

Соревнования в нескольких категориях пройдут в парке «Ынтымак» на двух дистанциях: «Суперспринт» (2 километра бег, 8 километров велогонка и 1 километр бег) и «Спринт» (5 километров бег, 20 километров велогонка и 2,5 километра бег).

13 июня. Турнир по кок-бору. Сергиев Посад (Россия)

Турнир пройдет в рамках фестиваля национальных видов спорта «Русский мир».

Ссылка: https://24.kg/sport/196481/
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Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
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