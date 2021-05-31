Пловец из Кыргызстана Денис Петрашов завоевал бронзу на турнире в Монако

Кыргызстанский пловец Денис Петрашов занял третье место на международном турнире «Маре Нострум». Об этом сообщила Федерация плавания КР.

По ее данным, он стал призером в заплыве на 100 метров брассом, преодолев дистанцию за 1 минуту 1,96 секунды.

Фото Федерации плавания КР. Денис Петрашов на пьедестале

Это квалификационный турнир для участия в Олимпийских играх в Токио, который собрал лидеров мирового плавания.

Напомним, что Денис Петрашов уже завоевал путевку на Олимпиаду.

«Маре Нострум» — это серия лицензионных турниров: 29-30 мая в Монте-Карло (Монако), 1-2 июня — в Каннах (Франция) и 5-6 июня — в Барселоне (Испания).