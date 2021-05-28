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Спорт

Кыргызстанцы борются за выход в финал чемпионата Азии по боксу. Прямой эфир

Кыргызстанские боксеры поборются за выход в финал чемпионата Азии, который проходит в Дубае (ОАЭ). Полуфинальные встречи начались в 20.00.

Четыре спортсмена из Кыргызстана вышли в полуфинал чемпионата.

Азат Усеналиев (до 52 килограммов) побьется за выход в финал с Шахобиддином Зоировым (Узбекистан), Акылбек Эсенбек уулу (до 56 кг) — с Кхаркхуу Энкх-Амаром (Монголия), Эркин Адылбек уулу (до 81 кг) — с Мейсамом Гешлаги (Иран), Рустам Ырысбек уулу (до 91 кг) — с Василием Левитом (Казахстан).

Отметим, что попавшие в 1/2 финала боксеры уже завоевали как минимум бронзовую медаль.
Ссылка: https://24.kg/sport/195650/
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