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Спорт

Первый кыргыз на Эвересте: Эдуард Кубатов посвятил восхождение родине

Кыргызстанец Эдуард Кубатов, покоривший самую высокую вершину планеты Эверест, спустился с верхнего альпинистского лагеря, где нет связи, и разместил трогательный пост в Facebook.

со страницы Эдуарда Кубатова в Facebook
Фото со страницы Эдуарда Кубатова в Facebook. Флаг Кыргызской Республики на самой высокой вершине планеты — Эвересте

«23 мая в 8.35 я совершил свой главный личный подвиг в жизни. Наш флаг и кыргызский ак калпак впервые на Эвересте, на самой высочайшей точке нашей Земли! Посвятил свое восхождение своей дорогой стране! Было огромное количество просьб и обращений, но я для себя решил: это победа только для моей страны, для моего народа и земли! Я все отдал без остатка, дошел до вершины на моральном и физическом истощении, но я дошел, и я знал, что этого ждут мои соотечественники! Всех обнимаю, живу и борюсь для вас!» — написал он.

Эдуарду Кубатову 49 лет. Подполковник спецслужб в отставке. Увлекается альпинизмом. 3 февраля 2013 года альпинистская экспедиция, в составе которой он был, установила флаг Кыргызстана на горе Аконкагуа в Южной Америке.

Он также занимается боксом, национальной командной игрой кок-бору и триатлоном (участник этапа Кубка мира — 2017 в Абу-Даби).

Эдуард Кубатов — лишь второй кыргызстанец, кому удалось покорить Эверест. Первым был Дмитрий Греков в 1997 году.
Ссылка: https://24.kg/sport/195101/
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