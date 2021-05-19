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Спорт

Кыргызстанец завоевал лицензию на XVI Паралимпийские игры в Токио

Фото Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта. Арстанбек Базаркулов

Арстанбек Базаркулов завоевал первую лицензию по паралегкой атлетике (толкание ядра) на XVI Паралимпийские игры, которые пройдут с 24 августа по 5 сентября в городе Токио (Япония). Об этом сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта.

По итогам выступлений на трех лицензионных турнирах Арстанбек Базаркулов выполнил паралимпийский норматив и завоевал путевку на Паралимпийские игры.

Он занял пятое место в городе Дубае (ОАЭ), на турнире в Тунисе завоевал четвертое место, в Ноттвиле — третье.
Ссылка: https://24.kg/sport/194497/
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