Кыргызстанец завоевал лицензию на XVI Паралимпийские игры в Токио

Арстанбек Базаркулов завоевал первую лицензию по паралегкой атлетике (толкание ядра) на XVI Паралимпийские игры, которые пройдут с 24 августа по 5 сентября в городе Токио (Япония). Об этом сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта.

По итогам выступлений на трех лицензионных турнирах Арстанбек Базаркулов выполнил паралимпийский норматив и завоевал путевку на Паралимпийские игры.

Он занял пятое место в городе Дубае (ОАЭ), на турнире в Тунисе завоевал четвертое место, в Ноттвиле — третье.