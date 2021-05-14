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Спорт

Кубок АФК. Футбольный клуб «Алай» крупно проиграл узбекскому «Насафу»

Клуб «Алай» (Кыргызстан) проиграл команде «Насаф» (Узбекистан) в групповом этапе Кубка Азиатской конфедерации футбола. Матч состоялся в городе Душанбе.

Встреча закончилась со счетом 4:0. 

Все голы забиты во втором тайме.

Напомним, обладатель Кубка Кыргызстана «Алай» играет в группе F. Ему предстоят матчи с «Худжандом» (Таджикистан) и «Алтын Асыром» (Туркменистан). 

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В группе Е выступит чемпион страны «Дордой». Помимо кыргызского клуба в ней вице-чемпион Туркменистана «Ахал» и обладатель Кубка Таджикистана «Равшан». Матчи пройдут в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова без зрителей.

Победители групп сыграют в зональном финале, который состоит из двух матчей.

Кубок АФК — второй по значимости клубный турнир в Азии.
Ссылка: https://24.kg/sport/193992/
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