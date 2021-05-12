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Спорт

Кыргызстанские футбольные клубы стартуют в групповом этапе Кубка АФК

Групповой этап Кубка Азиатской конфедерации футбола с участием кыргызстанских клубов стартует 14 мая. Об этом сообщили в Кыргызском футбольном союзе.

В группе Е выступит чемпион страны «Дордой», в группе «F» — обладатель Кубка Кыргызстана «Алай».

Помимо «Дордоя» в группе сыграют вице-чемпион Туркменистана «Ахал» и обладатель Кубка Таджикистана «Равшан».

Матчи группы Е пройдут в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией все матчи пройдут без зрителей.

«Алай» сразится с «Насафом» (Узбекистан), «Худжандом» (Таджикистан) и «Алтын Асыром» из Туркменистана. Матчи группы F пройдут в городе Душанбе.

Победители групп сыграют в зональном финале, который состоит из двух матчей.

Кубок АФК — второй по значимости клубный турнир в Азии.

Ссылка: https://24.kg/sport/193731/
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